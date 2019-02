Kurioosum | Jääst ja saepurust lennukikandja 

Igaks juhuks, enne jäämägede siledaks lihvimist, konsulteeris Pyke ka Austria päritolu, kuid Briti saartel sündinud molekulaarbioloogi Max Ferdinand Perutziga, kes tegeles aktiivselt liustike uurimisega. Perutz, kes polnud sugugi rumal mees ja võitis muuseas 1962. aastal Nobeli keemiaauhinna hemoglobiini ja müoglobiini uurimise eest, juhtis kohe tähelepanu asjaolule, et suure tõenäosusega libiseksid lennumasinad jääst alusele maandudes sellest lihtsalt üle. Samuti märkis teadlane, et jää, olgugi tugev, on samal ajal küllalt habras ning muudab surve all kergesti kuju.

Et jääd tugevdada, tulid Pyke ja Perutz ideele segada jää sisse saepuru, mis toimiks seal tugevdava materjalina. Umbes nagu teras tsemendi sees. Pyke’i järgi sai materjal nimeks pükreet ning selle retsept on laias laastus selline: võtke 14 osa saepuru ja 86 osa jääd, segage kokku ning tadaa – teil ongi tükike pükreeti. Materjali suureks plussiks oli, et mida külmemas vees see ujus, seda tugevamaks muutus. Testid, mille käigus väidetavalt sai üks admiral oma pükstesse lisaaugu, näitasid, et pükreet peab vastu nii käsirelvade tulele kui ka mürskudele.