Kaheksa nõuannet, kuidas internetis vastutustundlikult surfata 

1. Kasuta erinevate kontode jaoks erinevaid paroole

Kui kellelgi on su majavõti, saab ta ligi kõikidele ruumidele. Sama kehtib ka kasutajakontode ja paroolide kohta. Liiga tihti valitakse paroole, mis jäävad kergelt meelde, näiteks nimi või sünnikuupäev, kuid mida lihtsamalt see meelde jääb, seda lihtsam on ka küberkurjategijatel see ära arvata. Kui kasutad sama lihtsat parooli mitmel kontol, saavad küberkurjategijad ligi kogu sinu personaalsele teabele.

Hea mõte on kasutada paroolihaldurit, et salvestada erinevad paroolid turvaliselt. Lisaks veendu, et iga sinu parool on vähemalt kümme tähte pikk ja koosneb numbritest, suurtest ning väikestest tähtedest ja erimärkidest.

2. Ära võta vastu sotsiaalmeedia sõbrakutseid võõrastelt

Kõik, keda kohtad sotsiaalmeedias, ei pruugi olla keda väidavad olevat. On tavapärane, et küberkurjategijad loovad võltsprofiile, et luua tutvusi ettevaatamatute kasutajatega ja pääsed ligi nende teabele.

Kui sinu poole pöördub võõras, kes nõuab, et jagaksid oma isikuandmeid või küsib raha, peaks sisemine alarm tööle hakkama. Kui võimalik, kontrolli inimese tausta, et mõista, kas konto on ehtne. Lisaks tasub üle kontrollida oma privaatsussätted, et veenduda, millist infot võõras näeb. Pea meeles, sama reegel kehtib nii digi- kui pärismaailmas – ära jaga privaatset infot võõrastega!

3. Digimaailmas vastuvõetud otsustel võivad olla tagajärjed reaalsuses