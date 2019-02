Pixabay

Vietnami sõda, mis lõppes 1975. aastal, on jäänud ajalukku eelkõige Ameerika Ühendriikide suure ebaõnnestumisega. Järgnevas videos on The Infographics Show reastanud 50 huvitavat fakti Põhja- ja Lõuna-Vietnami vahel puhkenud konflikti kohta.