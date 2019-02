POLE PAROOLI! Krüptomiljonär suri, kuid keegi ei pääse tema varandusele ligi 

Cotten oli Quadriga ettevõtte looja. Firma tegeles krüptoraha, kaasa arvatud Bitcoini, kauplemisega. Virtuaalne raha, mis firma pea-arvutis luku taga seisab, kuulub suures osas kümnetele tuhandetele inimestele, kes tema ettevõttega on äri teinud. Mehe lesk väidab, et on kõikjalt parooli otsinud, kuid pole seda leidnud.

Olukord ärritabki eeskätt neid inimesi, kelle kübervaluuta on mehe arvutisse lukustatud. Cotteni lesele on interneti kaudu saadetud ähvardusi ning sõimu. Kaheldakse ka mehe enda surmas. Ebatavaline olukord on pannud asjatundjaid mõtlema sellele, et krüptoraha vahetusäri peaks olema riigi poolt rohkem reguleeritud.