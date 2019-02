LIIKLUSVAHENDITE TULEVIK?! Auto peatus keset ummikut ja lukustas sõitjad tarkvarauuenduse ajaks kabiini 

3,8 kilomeetri pikkune Changan Avenüü on Pekingi üks peatänavaid, mille ääres asub hulk valitsusasutusi ja Kommunistliku Partei peakorter. Ummikud on siin tavalised, sest liiklus on tihe. Lähedal on kuulus Tiananmeni väljak ning Hiina keskpank.