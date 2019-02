Kuus nõuannet nutitelefoni turvalisemaks kasutamiseks 

„Küberhügieen on teadlikkus riskidest internetis ja oma digiseadmetes, mis on saanud meie igapäevaelu lahutamatuks osaks. See ei erine tavahügieenist: tuleb leida sobivad tooted, mis puhastavad ja kaitsevad ning kasutada ja vahetada neid regulaarselt,“ lausus Samsung Electronicsi Digi Pass programmi juht Baltikumis Egle Tamelyte.

Paroolide nõrkus pole sageli nende vähene keerukus, vaid see, et paljud kasutavad samu paroole mitme või isegi kõigi kontode jaoks. Turvalisem on kasutada erinevaid paroole, eriti kõige väärtuslikumate kontode puhul. Soovitatav on kasutada paroolihalduse programme või kirjutada salasõnad paberile, nii et mitmete paroolide haldamine ja meelespidamine poleks peavalu. Tarbetu on ilmselt meenutada, et paberil paroolinimekirja ei tohiks mingil juhul hoida rahakotis.