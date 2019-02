Reis Laavakivist kaunitar Lanzarote Anu Vane , täna, 00:01 Jaga:

KUUMAASTIK: Nähes, mida vulkaan on saare lõunaosaga teinud, on raske oma silmi uskuda. Pixabay

Värvid ja vormid – just need kaks jäävad Lanzarotelt naastes kummitama. Osalt on loodus ise dramaatilised vaated maalinud, samas on saare geoloogilist ajalugu igal sammul ka teadlikult rõhutatud, et turistile muljet avaldada.