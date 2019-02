ÕLLEPÄEVIK: männine Põrgukoer 

Põrgukoer (Lehe, Eesti) pdl 0,33 l. alc 12,0% vol. Ratebeeri liigimääratlus: „IPA - Imperial / Double“ ja hinnang pole välja kujunenud, untapped ütleb „IPA - Triple“ ja hinnang 3,66.



Tootjainfo: „Põrgukoer oma kolme peaga vaatab korraga minevikku, olevikku ja tulevikku. Selles õlles on kokku pandud see, mis on juba tehtud; see, mis on teoksil ja see, mis on tulemas. Põrgukoer on kolmekordne IPA, kus humalatega pole kokku hoitud. Kogu kolmetunnise keedu ajal on sinna 3x3x3 korral humalaid lisatud ja käärituses 3x3 kuivhumaldatud. Tulemuseks on 3xIPA mis humalatest rõkkab. IBU 110“.



Väike lihtne pudel, sildil kolme eri näoga leegitsev koerlane, millest mõned näod on tuttavamad kui teised. Kollane vaht täidab kolmandiku klaasist ja püsib päris kenasti. Õlle värvus - kirkalt ja kuldselt loojangupunane.