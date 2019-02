Turist hoidis pahaaimamatult käes üht Austraalia kõige mürgisemat elukat 

Kõndides ühel Austraalia rannal, märkasid turistid pisikest kaheksajalga. Nad võtsid eluka veest välja, tegid toreda video ja postitasid selle veebi, kirjutab news.com.au. Just siis hakkas tulema šokeerivaid kommentaare – teadjamad kirjutasid, et tegemist on ülimalt mürgise siniring-kaheksajalaga, mille mürk on 11 korda tugevam kui tsüaniid. Elukas võib tappa 26 täiskasvanud inimest minutitega ja vasturohtu pole. Tõsi küll, kui inimene saab kohe arstiabi, siis on enamikel juhtudel võimalik eluga pääseda.