Reis Tonga – riik, kus päike tõuseb maailmas esimesena Liina Metsküla , täna, 14:40 Jaga:

Tonga saare elanikud

Tonga kuningriigile mõeldes võib tekkida silme ette kujutlus muinasjutumaast, mis asub seitsme mere ja maa taga. Tegelikult on see koht päriselt ka olemas – Eestist umbes 15 000 kilomeetrit eemal Vaikses ookeanis. Maailma kõige väiksem kuningriik on Uus-Meremaast kolmetunnise, teises suunas paiknevast Hawaiist aga kuuetunnise õhulennu kaugusel.