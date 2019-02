Helsingi ja Stockholm - mida seal teha, mida veel teinud pole? 

Kõige kiiremini saab Helsingist ülevaate, kui teha tiir südalinnas asuva vaaterattaga SkyWheel Helsinki (talvel töötab K–P kella 11–17), see jääb vaid mõnesaja meetri kaugusele Katajanokka terminalist. Need aga, kes kõrgustesse ei kipu, võivad aasta läbi õues ujuda kõrvalasuvas Allas Sea Pool`is. Külastajaid ootavad üks merevee-bassein ning kaks soojendusega basseini ja saunad. Eriti mõnus on kindlasti suvel, kui terrassidele on toodud ka päevitustoolid.