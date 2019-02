MEHHIKO: ühenda imeline maiade kultuur soodsa rannapuhkusega  

Kõigepealt tuleb ära klaarida Mehhiko ohtlikkuse küsimus. Kuigi tihti saab kuulda uudiseid, et narkokartellide omavahelistes arveteklaarimistes on oma lõpu leidnud süütudki inimesed, ei seisa surm silme eest kaugeltki kogu Mehhikos. Mõni kindel piirkond riigis on palju ohtlikum kui teised. Möödunud aasta algul hindas USA välisministeerium viis Mehhiko osariiki (Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa ja Tamaulipas) sama ohtlikuks nagu Afganistani, Süüria ja Somaalia. Kunagine turismimeka, Vaikse ookeani kaldal asuv Acapulco on maatasa tehtud. Nendesse piirkondadesse minna ei tasu, aga Mehhiko on suur ja lai.