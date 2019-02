Turismimess keskendub tänavu peredele 

„Uute sihtkohtadena on messil esindatud Guatemala ning Kariibi meres asuv Turks ja Caicos,“ ütleb Eesti Turismifirmade Liidu peasekretär Mariann Lugus. Vanadest lemmikutest leiab taaskord pakkumisi nii Türki, Kreekasse kui Kanaari saartele, Kagu-Aasia kaugemate kantide kõrval on põhjust Piritale põigata neilgi, kel plaanis vaid pikk nädalalõpp mõnes Euroopa suurlinnas. Või soov hoopis Eestimaad avastada.

„Puhka Eestis!” hallis on platsis kõik Eesti maakonnad, kokku tutvustab oma piirkonna puhkusevõimalusi üle 300 turismiettevõtte. „Loomulikult leiab külastaja siit ka kodumaised spaad. Aga selleks, et näha, kui head pakkumised on, peab ise kohale tulema,“ kinnitab Lugus.

Esmakordselt osaleb Tourestil Guatemala, mille üks tõmbenumber on Tikal Peten. Iidne maiade pärand kuulub UNESCO maailmapärandi nimistusse. Pixabay

Hea võimalus messimelus korraks jalgu puhata tekib “Elamused ja maitsed” hallis, kus on väljas Eesti toidupiirkonnad just neile iseloomulike hõrgutistega. “See üheks nädalavahetuseks avatud Eheda Eesti Toidu pop-up resto on tõenäoliselt parim koht, kus saab kerge vaevaga ära maitsta kogu tõelise Eesti toidu ning viimased aastad on näidanud, et inimesed oskavad seda hinnata,” ütleb Lugus. Kolu külakõrtsi keskkonnas pakub oma roogi üle 30 väiketootja. Samas ootab ka Eesti toidupiirkond 2018 “Pärnumaa maitsed” lapsi üheskoos kokkama.