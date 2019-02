Reis Kumb on ohtlikum? Kas suusatada või suvitada? Kersti Eero , täna, 16:39 Jaga:

„Kahjude arv on natuke suurem suvel, kuid rahalises mõttes on talviti kahjud keskmiselt suuremad. Samas ei ole võimalik öelda, kui palju neist on seotud suvitamisega ja kui palju suusatamisega, sest meil ei ole lepingu sõlmimisel teada, kas reisil suusatatakse või mitte,“ ütleb Seesam Insurance AS reisikindlustuse tootejuht Jonatan Jõks. Pixabay

„Võiks eeldada, et suusatada on ohtlikum kui suvitada, aga eks see sõltub sellest, mida suvereisil teha,“ ütleb Swedbanki riskikindlustuse valdkonnajuht Kristjan Ahven. „Kui suusatamisel on kukkumise ja vigasaamise risk suurem, siis ka aktiivne suvepuhkus võib võtta ootamatu pöörde.“