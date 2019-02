Lume- ja jääpurikaõnnetused on kohtusse jõudnud ning summad on suured 

„Paraku kipub tihtipeale olema nii, et jääpurikate ja libedusetõrjesse suhtuvad leigelt nii korteriomanikud kui ka väheteadlikumad ühistujuhid - arvatakse, et meie maja juures pole ju kunagi midagi juhtunud, küllap ei juhtu ka nüüd,“ nendib EKÜ õigusosakonna juhataja Urmas Mardi. Ta rõhutab, et olukord on siiski väga tõsine – libeduse ning katuselt langenud lume ja jää tõttu toimunud õnnetused on juba kohtutesse jõudnud ning summad, mis ohvritele maksta tuleb, suured. „Kõige hullem on asjaolu, et vastutaja hooletus võib ühel hetkel maksta inimese elu,“ hoiatab Mardi.

Ka heakorraeeskirja kehtestanud kohalikud omavalitsused teostavad talvist kontrolli, hoolimatut kinnistuomanikku võib heakorraeeskirjade rikkumise eest ka trahvida. „Mõne maja juures on jäine koht lindiga piiratud, aga piiramine ei vabasta majaomanikku vastutusest võimalike õnnetuste ees ega katuse hooldamise kohustusest,“ hoiatas Mardi.