Asi selgeks: kas AdBlue külmub talvel ning mis juhtub kui paak saab tühjaks? 

Auto summuti ei ole juba ammu pelgalt toru. Et sisepõlemismootoritest ja eriti diiselmootoritest väljuvad heitgaasid täidaksid kõige karmimaid keskkonnanõudeid, on kaasaegsetele autodele paigaldatud hulk heitgaaside ümbertöötlussüsteeme.

Veokite ja tarbesõidukite maailmas on Adblue olnud kasutusel juba julgelt üle 10 aasta, selleks et mootorid Euro 4 ja Euro 5 heitmenõuetega toime tuleksid. Sõiduautodele hakkasid AdBlue lisapaagid ilmuma koos Euro 6 nõuete kehtima hakkamisega. Loogika on lihtne: mida karmimaid heitmenõudeid on vaja täita, seda rohkem tuleb AdBlued väljalaskesesse pihustada.