Spaa: Suple šampanjas või poe piima- ja maasikavanni 

„Spaakülastus on eestlaste hulgas paaril viimasel aastal hoogsalt kasvanud. Statistika näitab, et eestlasi on mitu korda rohkem kui soomlasi,“ ütleb Aire Toffer. Kuna spaaliitu kuulub 16 spaa-hotelli, siis Eesti keskmised numbrid võivad talle näha olevatest mõni protsent erineda, kuid tendentsid on samad.

„Spaa-hotelli üks olulisemaid nõudeid on see, seal oleks bassein või vähemalt mingid veehoolitsused. Aga meil kipub ka neid spaa-hotelle olema, kellel veehoolitusi eriti ei olegi, on lihtsalt paar sauna," tõdeb Toffer. Paraku iga hotell, kes kasutab oma nimes sõna spaa, nõuetele päris ei vasta. Teatavasti tähendab spaa tervist läbi vee (ladina keeles Sanitas per Aquas).

„Palju on ka neid, kes tegutsevad nagu tavalised linnahotellid, kus spaa pakub lihtsalt vaba aja veetmise lisavõimalusi. Tallinna kesklinna hotelli tuleb inimene ikka öömajale ja mitte nii väga spaasse. Aga kui mõelda Haapsalule, Toilale, Pärnule või Värskale, siis sinna sõidab inimene juba spaa pärast ehk puhkama,“ räägib Toffer.

Uusi hoolitususi tuleb järjest juurde

„Uusi hoolitsusi tuleb järjest juurde. Igaüks mõtleb, mida põnevat pakkuda. Samas pole uued teraapiad kindlasti see, mille pärast inimesed oma ostuotsuseid tegema hakkavad. Kõigest hoolimata on kõige nõutum spaahoolitsus läbi aegade olnud klassikaline massaaž,“ usub Toffer. Tõenäoliselt ei tõuka seda miski ka troonilt.

Põnevamatest uutest hoolisustest võiks nimetada maailmas unikaalset Saaremaal pakutavat punase muda mähist, männiokka ja mandliõli vanne Värska kuurortravikeskuses, šampanjavanni ja õunamassaaži Lavendli spaas, kõhu- ja kupumassaaži Kubija spaas, mikromulli vannihoolitsusi Viikingi spaas, põlevkiviõli hoolitsusi Toila spaas ja kuldset kehahooldust Haapsalu Fra Mares. Šampanjavanni saab võtta ka Taagepera lossis, samuti pakub Wagenküll spaa piima- ja maasikavanni. Piimavannis mee ja lavendliga saad mõnuleda ka näiteks Tartu V spaas ja Pärnu Estonia spaas.

Paljud varem vaid eakamale seltskonnale keskendunud spaad on nüüd nädalavahetustel vallutanud hoopis lastega pered. Pildil vee- ja saunakeskus Viiking Saaga Viiking spaas. Viiking Spaa