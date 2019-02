Neli soovitust, kuidas tunda end nagu kohalik. Nutitelefon aitab nii raha lugeda kui ka polüglotti mängida  

Aasiasse suundudes tasuks paigaldada Papago, millest on abi korea, jaapani, hiina, vietnami ja tai tähestikust tõlkides. Ühelt poolt võimaldab see sul proovida kohvikus teenindajale hääljuhendi abil midagi kena öelda, kuid veelgi olulisem on võimalus teha pilti tänavanimest, restoranimenüüst jms. Kuna rakenduse on välja töötanud väga tehnoloogiateadlikud korealased, siis väidetavalt suudab see tõlkida ka võõrapärast kõnet. Sisseehitatud sõnastiku ulatuses töötab Papago ka ilma internetiühenduseta.