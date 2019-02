Õllespaa: uus trend Eestis  

„Koduõllel on tänu humalale palju häid ja tervislikke omadusi, mis on kasulikud nahale, liigestele ja närvisüsteemile. Humal sisaldab B6 rühma vitamiine, seega on sellel tugev rahustav toime. Magneesiumi ja koduõlle vann leevendab pingeid, värskendab ja annab uut energiat. Pärast vanni ja keha kreemitamist rahustava ja niisutava koduõlle massaažilosjooniga jääb nahk eriti pehme ja enesetunne mõnus,“ kiidab oma koduõlle ja magneesiumi vannihoolitsust Resort Hotel&Spa Estonia. Heale enesetundele, mis toetavat tervist ja mõtlemisvõimet, rõhub ka Harmoonikum. Koduõlle vannihoolitsust saab proovida ka Wagenküll spaas Taageperas.