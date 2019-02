Toomas Alatalu: 2018 – valged valed ja mustad tõed 

Enamik toona kõlanud lubadustest on küll veel täitmata, aga ainuüksi tekkinud suhtlus kahe tuumarelva omava riigi vahel on saavutus.

Kui midagi üldse lahendati, siis oli see Brexit, sest Inglismaa Euroopa Liidust lahkumise tingimustes suudeti lahendus leida. Selgus tuli ka Trumpi positsioonide kohta USA-s – ta võitis Kongressi nn vahevalimistel enamuse senatis (53:47) ja kaotas selle esindajatekojas (tavaliselt kaotatakse mõlemad).

Veelgi olulisem oli see, et hämast eristus peamine – tegelikult on Trump Kremlile märksa tõsisem peavalu, kui seda olnuks demokraat Hillary Clinton.