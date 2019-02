Lumepuhur! Aga milline nendest paljudest? 

Hansaposti aia- ja tööriistade tootejuht Kristjan Kull avab veidi lähemalt teemat, mille järgi valida sobiv lumeluud. On ilmselge, et erineva hinnaga puhurid ei tee täpselt ühesugust tööd ega paku samasugust mugavust. Lumepuhuri valikut tuleb alustada vajaduste, ootuste ja võimaluste läbimõtlemisest.

Tema sõnul sobib elektrimootoriga tööriist pigem ajutiseks lahenduseks ning kindlasti ei tasu endale püstitada illusioone, et sellega saab puhastada suurt ala või tõsta rasket lund. Suure töö tegemiseks tuleb valida võimsa mootoriga masin ja seetõttu tulebki vaadata nii oma aia pinda kui ka mõelda lumele, mida on tarvis tõsta. Näiteks saha poolt sõidutee äärde lükatud valli eemaldamiseks on tarvis võimsat puhurit.

Teisalt saab lumepuhurid jagada ühe- ja kahesüsteemseteks. Hansaposti tootejuhi hinnangul tasub tänapäeval, kus hinnavahe on jäänud väiksemaks, eelistada pigem kahesüsteemseid. Need puhurid töötavad põhimõttel, et üks süsteem kahmab lume masina kõhu alla ja teine loobib selle välja. Ühesüsteemse puhuri puhul tuleb leppida tõsiasjaga, et lund kaugele loopida sellega ei õnnestu, sest ühe lükkega tehakse nii lume kokkukorjamine kui ka vise. Samas väikese ja sileda pinna puhul teeb ka ühesüsteemne lumepuhur vajaliku töö ära.