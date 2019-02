Sõjaraud ehk Mida teha, kui sillad on põlenud 

Masinal töötab neljaliikmeline meeskond, kel ühe sillamooduli paigaldamiseks kulub ideaaltingimustes 12 minutit. Selle sillasüsteemi kas just puuduseks, aga eripäraks on asjaolu, et see toetub veekogu põhja – mistõttu ei saa TMM-3Mi sillasüsteemi kasutada näiteks seal, kus veekogu sügavus on rohkem kui 3,5 meetrit.

See on ka põhjus, miks mõne veekogu puhul võib olla parem kasutada ujuvaid, pontoonsildu. Läinudkevadisel suurõppusel Siil demonstreerisid Saksa pioneerid siinsetel vetel ühe taolise, IRB (Improved Ribbon Bridge ), võimekust. See sillasüsteem koosneb põhimõtteliselt kahest komponendist. Esmalt lastakse vette spetsiaalsed sillapontoonide liigutamiseks mõeldud madalad, motoriseeritud veesõidukid. Seejärel juba veokite või näiteks kopteritega kohale toodud, alumiiniumist, neljaks volditud sillapontoonid, mis veega kohtudes end automaatselt lahti voldivad, moodustades ligi 7 meetri pikkuse ja kaheksa meetri laiuse parve.

Et parvedest sild moodustada, haagitakse sillakomponendid veesõidukite külge, mis need siis reastavad, nõnda et meeskonnad saaksid need omavahel ühendada.

Saja meetri pikkuse silla rajamine koos sildumis- ja maabumisrampidega võtab aega umbkaudu pool tundi. Silla kandevõime on piisav ka NATO suurimatele ja raskeimatele tankidele, nagu Leopard 2, Abrams ja Challenger 2. Selle sillasüsteemi nõrgaks kohaks on aga asjaolu, et see on konstrueeritud kasutamiseks veekogus, kus veevool ei ole kiirem kui 3 m/s.