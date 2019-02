USAs levib masin, mis muudab õhuniiskuse joogiveeks 

Puudus puhta joogivee järele on aktuaalne probleem paljudes maailma piirkondades. Teadlased töötavad välja erinevaid seadmeid, mis võiksid seda leevendada. Atmospheric Water Solutions on tootma hakanud pealtnäha lihtsaid masinaid, mis võtavad õhust niiskuse ning töötlevad ja filtreerivad seda, kuni tekib joogiks kõlbulik vesi. Selline seade võimaldab päeva jooksul toota ligi 19 liitrit vett.

AWS tegevdirektor Doug Marcille teatab, et seade töötab sarnaselt õhukuivatile. Tehnoloogia, mis sellist tegevust võimaldab, on olnud olemas juba aastaid. Aqua-Boy nime kandvad seadmed on juba levinud Florida osariigi kontorites ja kodudes. Elektri jõul töötavatel masinatel on aga ka omad piirangud. Need on efektiivsemad suurema õhuniiskusega aladel, seega ei lahenda leiutis ulatuslikke veepuuduse probleeme näiteks kõrbealadel.