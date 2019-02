Seoulis avati ülipõnev näitus Põhja-Koreast 

Näituse taga on Nicholas Bronner, kes on Põhja-Koreasse ekskursioone korraldava Koryo reisibüroo omanik, kirjutab Lonely Planet.

25 aasta jooksul, mil ta on Põhja-Koreas käinud, on ta kogunud palju propagandapostreid, bussipileteid, koomiksiraamatuid, pakkimispaberit ja kõike muud põnevat. Mõningaid näitusel olevaid asju on võimalik ka endale osta (muuhulgas kohalik riisivein ja õlu).