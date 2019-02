Nõukogude Liidu kurikuulsaim sarimõrtsukas: 25 aastat Rostovi lihuniku hukkamisest 

Andrei Tšikatilo sündis 16. oktoobril 1936. aastal Ukraina NSVs Sumõ oblastis. Stalini poolt kunstlikult tekitatud näljahäda golodomor oli läbi saanud, kuid ukrainlaste eluolu oli siiski keeruline. Tšikatilo ema rääkis pojale, et tema vanem vend oli enne Andrei sündi naabrite poolt ära söödud. Tõendid selle kohta küll puudusid, kuid see teadmine võis noore Andrei mõistust pöördumatult kahjustada.

Kodus pidi noor Tšikatilo voodimärgamise tõttu kannatama tihti ema peksu all. Ka koolis oli tal raske – noormees sattus pidevalt kiusamise ohvriks. Kiusamine jätkus ka sõjaväes. Samuti ilmnes, et ta oli impotent. Sellest hoolimata õnnestus tal 1960. aastate teisel poolel saada kohaliku naise Fajinaga kaks last: Ljudmilla ja Juri.