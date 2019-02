Kurjusega kurjuse vastu ehk Kuidas kurjategijaid kasutatakse riigikaitses 

Tänapäeval hõlmab NATO liikmesriikide sõjaväeluure endas olulise komponendina julgeolekuluuret, mis muude ülesannete hulgas peab hea seisma, et kaitseväelaste seas ei oleks ebausaldusväärseid isikuid ning et kaitseväe julgeolek (sh olulise tähtsusega vara, nii spetsiifiliste sidevahendite, relvastuse kui ka salastatud teabe kaitstus) oleks tagatud.

See funktsioon jääb kaitseväe nn tavaülesannete – valmistumine riigi sõjaliseks kaitsmiseks, osalemine kollektiivkaitses ja rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel – varju. Ometi ei ole riigi julgeoleku seisukohalt tegu sugugi vähetähtsa aspektiga. Kui sõjalise operatsiooni planeerimisel ei saa ülem olla kindel, millise motivatsiooniga on lahinguülesannet täitma suunduvad võitlejad, kas nad on lojaalsed riigile antud truudusevandele või kahtlase taustaga sõpruskonnale, võib operatsiooni edukuse juba eos kahtluse alla seada.

Kui riigi relvajõud on põimunud organiseeritud kuritegevusega, kerkivad paratamatult küsimused, kellele ollakse lojaalsed relvakonfliktis, milline on riigi relvajõudude maine ja peamine – milliseid väärtusi relvajõud õieti kaitsevad?