5 FAKTI kapten James Cooki laeva HMS Endeavouri kohta 

Endeavour oli vaid üks kolmest nimest, mida kolmemastiline alus kandis. Peale valmimist 1764. aastal nimetati laev Earl of Pembroke'iks. 1768. aastal nimetati alus mereväes ümber HM Bark Endeavouriks ja alates 1775. sai laev kolmanda nime: Lord Sandwich. Alles 1990ndatel avastati, et Endeavour ja Lord Sandwich tähendasid sama laeva.

Earl of Pembroke ehitati algselt kaubalaevaks. Tammepuidust parklaeva suured ladustamisruumid olid ideaalsed kivisöe transportimiseks. Laev veetis neli aastat enne mereväkke suundumist Tyme jõel kivisütt transportides.

1768. aastal tehti laevale põhjalik uuenduskuur ning lisati mitmeid juurdeehitisi. Reisimiseks Vaikses ookeanis oli vaja, et laev oleks vastupidav ning et see mahutaks ligi 100 inimest.