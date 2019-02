Kasulik Remont hallitust ei tapa. Milliseid ehitusmaterjale hallitusseened armastavad? Kodus.ee , täna, 20:10 Jaga:

PantherMedia/Scanpix

Ehitusmaterjalidel on avastatud 40 eri liiki mikroseeni. Hallitusseened suudavad kasvada suhteliselt madala õhuniiskuse tingimustes ning kasutada ehitismaterjalidesse absorbeerunud vett. Seened suudavad alustada kasvu, kui suhteline õhuniiskus on 65% ning kasv intensiivistub, kui õhu niiskusesisaldus suureneb kuni 100%. See tähendab, et niiske õhu kondenseerumisel külmale seinale tekkivast veest piisab, et hallitusseened saaksid hakata kasvama.