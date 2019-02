Millal tulevad tanklatesse elektriautode kiirlaadijad? 

Circle K, mis on üle-Euroopalise CCS-standardiga kiirlaadimisvõrgustiku Ionity koostööpartner Eestis, paneb veel selle aastanumbri sees püsti oma jaamadesse kaks superlaadijat. Circle K omandusse läinud Premium 7 jaamades töötavad teadaolevalt 4 ELMO kiirlaadijat. Seega on Kanada ettevõte igati eeskujulik elektriautonduse edendaja.

Kolmas, Olerex, on aga vägagi positiivne, teatades, et on esimene tanklakett Eestis, mis on elektriautode liikuvusse põjalikult panustanud. 13 laadijat üle Eesti Olerexi bensiinijaamades on tegelikult küll ELMO omad, aga nad on olemas!