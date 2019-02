Seat Tarraco: Hispaanias disainitud, Saksamaal toodetud 

Kõige paremini läks Seatil möödunud aastal Prantsusmaal, kus müügikasv ulatus 31,3 protsendini. Mitmete aastate parim tulemus tehti ka Ühendkuningriigis ja Saksamaal. Maailma mastaabis on kirglikud hispaanlased nõutud nii Marokos kui ka Iisraelis. Eestis kasvas müük võrreldes 2017. aastaga müstilised 113%!

Tarraco, mis sai valmis viimasena kolmest sõsarmudelist, on mõeldud Seati edulugu jõuliselt jätkama, saati et Tiguan Allspace on paljudel sihtturgudel täiesti tähtsusetu mudel – seda ei teata, seda ei vajata. Kallis ka.