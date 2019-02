ÕLLEPÄEVIK: tuhmpunane Leevike 

Leevike (Põhjala, Eesti / Rootsi) pdl 0,33 l. alc 6,5% vol. Ratebeeri liigimääratlus: „Sour / Wild Ale“ ja hinnang on 83 punkti.

Tootjainfo: „A spiced sour ale brewed with fermented cranberries, hibiscus, heather honey, toasted cinnamon and cloves“

Väike lihtne pudel, sildil on seekord midagigi äratuntavat – fragmendike nimeandvast linnukesest. Tuhmpunakas vaht täidab kolmandiku klaasist ja püsib mõõdukalt. Õlle värvus – häguselt tuhmpunane.

Aroom. Oi see paneb naeratama! Jõulune-hapukas pai mõjub sõõrmetele rõõmsat üllatust pakkuvalt. Ahjuõunad või õunakook, kaneelküpsis ja hibiskusetee ... no kas pole mõnus segu?!

Esmamekk on keskmisest tiba kergema kehaga ja surtsakalt hapukas, kaneeli eeterlik jälg katab keelt juba enne kui keel tegelikult õlleni jõuab. Keskmaitse on hapukas-magusakas, meenutades jõhvikatäidisega meekooki. Lõppmaitses hapukas pool taandub, meenutades juba ületalve vees peetud jõhvikaid ja kodust põldmarjamarmelaadi. Järelmekk on hapukas-magusakas, kuid veidi vürtsikas, nelgiterad veerevad kõrinal mööda pohlaplaati.