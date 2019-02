Ainulaadne paik, kus saab meduuside keskel ujuda 

Kui tavaliselt meduusid kõrvetavad, siis sealsed on inimese jaoks täiesti ohutud, kirjutab Lonely Planet.

Järv oli kunagi koduks miljonitele meduusidele, kuid 2016. aasta põua tõttu vähenes nende arv drastiliselt. Seetõttu keelati inimestel vahepeal selles järves ujumine. Praeguseks on uuringud näidanud, et meduuside olukord on parem ning inimesed võivad jälle taolise põneva kogemuse osaliseks saada.