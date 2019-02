Pass on veidi kahjustunud? Ole ettevaatlik, sind ei pruugita riiki lubada! 

Tõsi küll, enamike riikide piiriametnikud väiksemate pisivigade kallal ei näri.. küll aga näiteks Indoneesia ametnikud, kirjutab Lonely Planet. Indoneesia piiril on muututud viimasel ajal passi kontrollimisel piinlikult täpseks ja konkreetseks – siiski pole täpselt teada, kui tugevalt nad passi hea välimuse osas näpuga järge ajavad. Kui ametnikud leiavad, et pass pole sobiv, siis trahvitakse just lennufirmat – seetõttu on ka lennufirma töötajad muutunud passide kontrollimisel väga hoolsaks.