Genfi autonäitusel näeb Renault Clio uut põlvkonda, mis jõuab Eestisse sügisel 

Renault Mégane’ist inspireerituna on uue põlvkonna Clio saanud jõulisema küljejoone ja uuenenud esiosa. Kõik auto ehitamisel kasutatud komponendid on uued.

Uus Clio on Renault-Nissan alliansis kesksel kohal, sest see on esimene mudel, mis on loodud uuele CMF-B platvormile. Näiteks eelmise põlvkonna ühisplatvormile olid ehitatud Renault Kadjar ja Nissan Qashqai. Uue platvormi eelis on selle elektri- ja elektroonikaalane arhitektuur.