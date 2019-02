Kuidas suurendada hoone tulepidavust? 

Soojustusmaterjal võib olla erinev, aga spetsialistid hindavad, et korraliku soojapidavuse ning samas ka parima tulekaitse annavad ikkagi kivivillad ja nendega üsna võrreldavad klaasvillad. Suhteliselt tuleohtlikud on aga vahtplastid.

Eraldi tulekindlaid soojustusmaterjale, näiteks kivivillast valmistatud võrkmatte tuleb kasutada korstnate ja tulekollete ümbruses, kusjuures neid materjale tuleb kasutada kahes 50 mm paksuses kihis, nii et ei tekiks kattuvaid vuuke. Võrkmatt peab olema ümber korstna, puitkonstruktsioonide vastu see aga puutuda ei tohi!

AS Paroc ehituslike soojustusmaterjalide inseneri Jüri Vähi sõnul parandab kivivill kõvasti hoone tulepüsivust. Ta on seda meelt, et just kivivill on parima tulepüsivusnäitajaga soojustusmaterjal. „Kivivillaga saab kaitsta näiteks isegi terasest kandetalasid, sest 500–600 ºC juures kaotab teras kandevõime ja hakkab voolama. Kivivillaga terastalasid kaitstes saab vastavalt tuletõkkevilla paksusele konstruktsiooni kokkuvarisemist tulekahjus edasi lükata. See annab võimaluse inimesed ja ka näiteks tehnika või kaubad hoonest välja tuua.“