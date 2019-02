GENIAALNE! Kraaniga õlakotti mahub sülearvuti ja 1,5 liitrit veini 

PortoVino valmistas algselt analoogse koti naistele, kes soovisid tähelepanu äratamata veini nautida. Paljud mehed võtsid ettevõttega ühendust, uurides, kas sellise „veinikoti“ variant on olemas ka neile. Kuna huvi osutus suureks, siis töötas ettevõte välja just meestele mõeldud õlakoti.

Sülearvuti kõrval mahub kotti 1.5 liitrine eemaldatav veeanum, mis kinnitub kraani külge. Pehmesse anumasse mahub ligi kaks pudelit veini ning see on isoleeritud. Koti disainer Marisa China sõnul on idee tabavalt lihtne: „Selle kotiga võib töökohtumine vaid mõne sekundiga peoks muutuda.“