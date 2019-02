SÕJARAUD | C1ST – seda päkapikud ostaksid 

Kuigi teeb pauku ja on igati kasutuskõlblik, mahub see tukk täiskasvanud mehe peopessa. Vabalt, sest Šveitsi minirevolvri pikkuseks on vaid 5,5, kõrguseks 3,5 ja laiuseks üks sentimeeter. Ehk see on üsna tikutopsi mõõtu. Relv kaalub 19,8 grammi ja kasutab tulistamiseks 2,34 mm kaliibriga 9,13 mm pikkust laskemoona.

Olgu öeldud, et näiteks Xythose kuuelasuline revolver on veelgi väiksem, kasutades vaid 2 mm moona, kuid on ehitatud, erinevalt C1ST-st, vaid paukmoonaga tulistamiseks.

Hind pole miniatuurne

Relvaga, mis näeb välja nagu legendaarne Magnum Colt Python, saab kaasa nahast kabuuri ja võtmerõnga vöö külge kinnitamiseks. Nii taskukahur ise kui ka selle laskemoon on eranditult valmistatud Šveitsis.

Relva tulejõud jääb õhkrelvade omale mitu korda alla. Vähe sellest, et niisugust miniatuurset revolvrit on imepisikese päästiku tõttu raske käsitseda, on tema kuuli kiirus torust väljumisel vaid umbes 120 meetrit sekundis. Võrdluseks, tänapäevaste õhkrelvade kuul liigub ligi kolm korda kiiremini. Või, nagu tootja kodulehel kirjas: enamiku legaalselt müüdavate õhkrelvade „tulejõud“ ületab kuni kümnekordselt Šveitsi minirelvameistrite toodangu oma.

Kuigi pigem ilusasi, on tikutoosisuurune relv üsna krõbeda hinnaga. Šveitsis saab selle kätte 6500 frangi ehk umbes 5700 euroga. Sama raha eest oleks vabalt võimalik end relvastada ka originaalsuuruses Colt Pythoniga.

Sõnaga miniatuurne ei saa iseloomustada ka C1ST moona hinda. Üks padrun maksab kümme franki ehk ligi üheksa eurot. Nii pole selle relvaga mängimine mingi odav lõbu.

See-eest on valikus kaks põhivärvi: hõbedane ja kuldne, nii et kandja vööl peaks see edevusega silma hakkama küll. Soovi korral annab tellida ka eksklusiivse, 18karaadise kullaga kaetud eksemplari, mis toimetatakse tellijani männipuust karbis. Kes teab, mõnele mehele mõjub selline mänguasi ehk rohkem kui sama väärtusega vana, ülesputitatud auto. Ettevõtte SwissMiniGun omanik Paul Erard märkis väljaandele Newatlas, et esimese kolme aastaga ehk aastail 2009–2012 müüs firma umbes 300 revolvrit ja neist enamiku Aasia riikidesse.