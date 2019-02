Mehele VIDEO | Narkoparun El Chapo põgenemine Altiplano vanglast Toimetas Aare Kartau , täna, 18:30 Jaga:

AFP/Scanpix

Hiljuti New Yorgi kohtus süüdi mõistetud Mehhiko narkoärikas Joaquin "El Chapo" Guzman põgenes 2015. aastal Mehhiko kõige turvatumast Altiplano vanglast. Tema käsilased kaevasid narkoparuni põgenemise tarvis 1,5 km pikkuse maa-aluse tunneli. Youtube'i kanal The Infographic Show on loonud Guzmani põgenemise kohta üksikasjaliku animatsiooni.