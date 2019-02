Tehnika Google Chrome'i uus laiendus lubab kasutajal Windows 10 seadmete vahel sirvimisandmeid jagada Toimetas Aare Kartau , täna, 16:25 Jaga:

Pixabay

Microsoft väljastas Windows 10 Timeline funktsiooni aasta tagasi. Senini oli see kammitsetud ning saadaval vaid Edge brauseri kasutajatele. Nüüd on Microsofti Timeline funktsioon saadaval ka Google Chrome'i laiendusena, teatab The Verge.