UUS LIIDER: Bentley Bentayga Speed tõukas Lamborghini Uruse kiireima maasturi kohalt 

Uus Bentayga Speed on võrreldes tavalise 6-liitrise W12-mootoriga Bentaygaga mõnevõrra kiirem: tippkiirus on 3 km/h võrra suurem. Speedi jõuallikal on võimsust 467 kW, mis on 20 kW tavamudelist rohkem, pöördemoment on aga mõlemal ühtviisi 900 Nm. Nullist sajani kiirendab Speed 3,9 sekundiga ehk 0,2 sekundit kiiremini kui tava-Bentayga.