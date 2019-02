Eestlanna mure: eluarmastus ei taha minuga last saada...

„Me oleme sellest rääkinud, aga alati jõuab see vaidluse või tülini. Ta on isegi nõus meile ja meie pere järelkasvule võimaluse andma, aga siis jõuab ta ikka jutuni, et kiiret pole. Või lihtsalt seksime nii harva, et ei teki isegi võimalust,“ selgitab Laura.

„Koos oleme olnud ligi kaheksa aastat, aga siiani ei ole tal tekkinud tunnet, et nüüd oleks õige aeg. Ma ei taha 45aastaselt avastada, et ma ei saagi enam lapsi. Kõigil sõbrannadel on ammu pered ja lapsed, aga meie hulgume ikka kahekesi ringi,“ nukrutseb Laura.

Naise sõnul on ta suhe mehega hea, aga muret teebki ainult see, et neil pole lapsi.

„Igal aastal tunnen, et jääme vanemaks ja muretsen selle tõttu veelgi enam. Enam pole ka niivõrd palju energiat. Olgem ausad – suhte alguses jagus kirge igasse öösse, aga nüüd oleme teinekord pärast tööd nii väsinud, et seksida lihtsalt ei jaksa,“ kurdab ta.

„Kas ma pean esitama ultimaatumi? Otsustama, et loobun suhtest ja saan lapse kellegi teisega? Ma olen ummikus.“