Emotikonid jõuavad sõidukite numbrimärkidele – esmalt õnneks vaid Austraalias 

Kui on midagi, mis iseloomustab praegust noort nutipõlvkonda, on selleks emojid. Järgmisest kuust alustab Queenslandi ettevõte PPQ eritellimustel numbrimärkide valmistamist, millel kujutatakse emotikone. Siiski ei tasu muretseda, et kogu numbrimärk emotikonidena kirjutatakse. Kõiki numbreid ja tähti nendega asendada ei saa. Samuti on emojide valik piiratud – numbriplaadile võib lisada vaid viit kõige tavalisemat kollast näosümbolit.