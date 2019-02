Kuningannal pea maha – Mary Stuarti ambitsioonikas lugu 

Naine oli pikk ja rühikas ning kandis kalleid rõivaid. Mehed vahetasid pilke ja pomisesid midagi üksteisele, ent hoopis hommikuse õhu jahedus pani naise kössi tõmbuma. Galeeri kapten taipas olukorda kohe ja andis meeskonnale käsu kahurisaluuti lasta, et kõik Leithi asulas kuuleksid, et midagi tähtsat on juhtumas. Saluut kõlas siis, kui päikese esimesed kiired hommikusest udust läbi murdsid ja merepinnal hakkas helklema kuldne virvendus. Kahuripaugud meelitasid inimesed majadest välja ja nad tunglesid sadamakai poole, et oma silmaga näha naist, kelle nimi äkki üle kogu linna kõlas: „Mary, šotlaste kuninganna, on koju saabunud!“