Raport: robotautod ei ole veel kaugeltki valmis inimese abita liiklema 

Raportite tulemused kinnitavad, et robotautod ei ole veel valmis avalikele teedele tulekuks. Erinevate tootjate testid näitavad küll, et robotsõidukid suudavad läbida üle 25 000 km (16 000 miili) ilma inimese sekkumiseta, kuid markide vahel on päris suured erinevused. Fakt on see, et robotautod ei ole turvalised ilma inimjuhita, kes vajadusel juhtimise üle võtab. Kuigi mõned tootjad teevad suuremaid edusamme, on teised alles lapsekingades.