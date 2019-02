ÜLEELAMINE | Kuidas tulepulgaga tuld teha? 

Märksa kasulikum on teada, kuidas tulepulgast sädemeid kätte saada. Selleks tuleb tulepulka kraapida sellega tavaliselt komplektis oleva terasplaadiga. Endast eemale, sujuvate, tugevate liigutustega. Näed, sädemeid lendab, eks ole!

Ettevalmistus on edu pant

Aga päris nii ka ei ole, nagu Sergei Golubovi revolutsiooniainelises raamatus, et sädemest tõuseb leek. Ega ikka ei tõuse. Niisama sädemeid lõkkeaseme, kuivade puude või isegi paberi suunas pritsides ei saavuta midagi.

Selleks, et leek üles saada, on vaja hankida umbes peopesa laiune tükk kasetohtu. Ja teine samasugune, või natuke kitsam. See veidi kitsam kasetohutükk kärista otsast pikkupidi ribadeks ja pista taskusse. Mitte, et see sulle õnne tooks, aga seda läheb sul natuke hiljem tuletegemiseks vaja.

Laiem kasetohutükk aseta kõvale, horisontaalsele pinnale. Näiteks kännule või puutüvele. Ja nüüd võta nuga. See on sul ju ometi looduses liikudes kaasas, on ju? Kraabi noateraga ettevaatlikult kasetohu pinda, et tekiks selline näpuotsasuurune kuhil kuiva kasetohupuru. Mida suuremad näpuotsad, seda parem.

Ära tühja rapsi

Ja nüüd viimaks saab tuld tegema hakata. Võta tulepulk, aseta see selle kasetohupuru hunniku kõrvale, vastu kasetohtu, ja tõmba kraabitsaga üle tulepulga. Oota! Enne veel kraabi tulepulgalt veidi seda tumedamat kihti maha. See ei sütti. Just paljastuv hele kiht ongi alguses mainitud keemiline element järjenumbriga 58 ehk tseerium ... aga see selleks. Tagasi tuld tegema - aseta tulepulk kasetohupuru juurde ja krapsa sädemed puru sisse.