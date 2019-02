Tehnika Eestlaste armastatud automudel Toyota Avensis kaob turult Toimetas Aare Kartau , täna, 15:15 Jaga:

Toyota Avensis Combi Facelift Imago/Scanpix

Sellest aastast kaob müügilt Inglismaal Burnastonis asuvas Toyota tehases toodetav Toyota Avensis, mis on olnud 12 aastat eestlaste poolt armastatud mudeliks. Veel eelmisel aastal oli Avensis Eestis populaarsuselt neljandal kohal. Amserv Auto Toyota brändijuhi Margus Nõmmiku sõnul lõpetab Toyota Avensise tootmise vähenenud nõudluse tõttu Euroopa turgudel, mille üheks põhjuseks peab ta linnamaasturite üha kasvavat populaarsust. Viimased 100 tellitud autot antakse klientidele kätte 2019. aasta jooksul.„Amserv on viimase viie aasta jooksul müünud enam kui 2500 Avensist ja tegemist on kahtlemata Toyota ühe kõige populaarsema mudeliga Eesti turul. Avensise populaarsuse üheks põhjuseks oli kindlasti see, et ta sobis omadustelt ja hinnaklassilt väga erinevateks otstarveteks pereautost taksodeni,“ räägib Nõmmik. Avensise tänastel omanikel ei ole aga muretsemiseks põhjust, sest tootmise lõpetamisel ei ole mingisugust mõju olemasolevate autode hooldusele. „Toyo