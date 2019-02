UUS TIPPMUDEL: Samsung tõi turule S10 seeria nutitelefonid 

Galaxy S10+ on seeria tipp, mis on suunatud neile, kes soovivad kõige võimsamat mudelit. Galaxy S10 on S10+ väiksem variant, mis pakub kõiki S10+ funktsioone kompaktsemas korpuses. Galaxy S10e pakub seeria põhilisi funktsioone mõnede muutustega nagu lame ekraan kumera asemel. Galaxy S10 5G on neile, kes soovivad olla igasuguse tehnoloogia esmakasutajad ning tahavad valmis olla 5G tulekuks ja kõigeks, mida see endaga kaasa toob, nagu kiireim võimalik mobiilne internet, 4K videokõned või uued liitreaalsuslahendused.

„S-seeria telefonid on igal aastal vaieldamatu tipp sellest, mida Samsung pakub ja seadmed pistavad rinda maailma parimate nutitelefonidega. Kümnenda sünnipäeva tähistamiseks pakuvad telefonid nii mõndagi uut,“ ütles Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.

Ultrahelil põhinev sõrmejäljelugeja ekraani all

Uued Galaxy S10 telefonid on varustatud Dynamic AMOLED ekraaniga, millel on maailmas esimesena HDR10+ sertifikaat. See tähendab, et ekraanil kuvatav sisu on parima võimaliku kvaliteediga. Näiteks on ekraanil valdkonna parim kontrastsuse suhe 2 000 000:1, tänu millele näevad kasutajad ekraanil kõige valgemaid valgeid ja mustemaid musti värve. Lisaks on ekraan saanud kinnituse monitore ja muid kuvareid testivalt ettevõttelt DisplayMate kui silmapaistvalt täpse värviedastusega telefoniekraan.



„Samuti on S10-l maailma esimene ekraani alla peidetud ultrahelitehnoloogial töötav sõrmejäljelugeja. Lahenduse erinevus varem turule tulnud variantidega on see, et lihtsa 2D näpupildi asemel skaneeritakse kasutaja sõrm kolmemõõtmeliselt, sealhulgas kõik sõrmejäljes peituvad lohud ja sügavikud. See teeb sõrmejäljelugeja märkimisväärselt turvalisemaks,“ selgitas Aasma.

Samsung Galaxy S10e Tootja

Profitasemel kaamera

Eelmisel aastal näitas Samsung uudset Dual Apeture süsteemiga kaamerat, mis kohandab kaamera ava vastavalt valgusoludele. Sel aastal on kaamerale lisatud mitmeid uuendusi ja nutikust, mis muudab ilusate piltide tegemise lihtsamaks.



Esimene uuendus on ülilainurkobjektiiv, mis on S-seerias esmakordne. See pakub 123-kraadist vaatevälja, mis on sama nagu inimese silmal. Seega jääb pildil kaadrisse kõik, mida kasutaja enda ees näeb. Lainurkkaamera sobib hästi näiteks maastiku pildistamiseks või grupifotode tegemiseks.



Teiseks on kaameratel Super Steady funktsioon, mis on sisuliselt digitaalne pildistabilisaator ning mille abil saab koos optilise pildistabilisaatoriga (OIS) näiteks hüplikul rattasõidul teha teravaid fotosid või videoid. Telefoni esi- ja tagakaamerad suudavad mõlemad salvestada kuni UHD-kvaliteedis videot. Tagakaamera võimaldab salvestada lisaks ka HDR10+ kvaliteedis.



„Kolmas uuendus on tehisintellekt. Kaamera on varustatud mitme erineva nutifunktsiooniga, mis panevad kaamerasätted kasutaja eest ise paika. Scene Optimizer kohandab sätteid vastavalt sellele, mida kasutaja pildistab ja Shot Suggestion annab kasutajale reaalajas soovitusi, kuidas pildil olevat kõige paremini kaadrisse saada,“ sõnas Aasma.



Kaamerate arvu poolest on mudeil S10+ viis (kolm taga ja kaks ees), S10-l neli (kolm taga ja üks ees), ja mudelil S10e kolm (kaks taga ja üks ees) kaamerat.