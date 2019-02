Samm-sammult elupäästjaks - 2. samm 

Algab juba kannatanule lähenedes:

kas kannatanu liigutab? (kui jah, siis järelikult hingab …)

kas ta on ebaloomulikus asendis?

milline on kannatanu näovärv?

kas on näha palju verd?

Jõudes kannatanuni, kes kaugelt ei näita elumärke, on kõige olulisem koheselt kontrollida, kas tal on suuri väliseid verejookse, ning tema elutähtsaid funktsioone: teadvust ja hingamist.