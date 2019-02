Mehele Eesti esisommeljee Kristjan Markii: "Külmal ajal võiksid joogidki natuke äkilisemad olla" Kersti Eero , täna, 00:01 Jaga:

„Kodumaine joogivalik üha laieneb ja sealt leiab nii huvitavaid napse kui ka õlllesid ja siidreid,“ ütleb Eesti sommeljeede assotsiatsiooni president Kristjan Markii ja lisab, et valikut jagub ka veinisõpradele. Teet Malsroos

„Kuna sünnipäev on karmil talveajal, siis on ka toidulaud tummisem ja joogidki võiksid natuke äkilisemad olla,“ ütleb Eesti esisommeljee Kristjan Markii. „Või ütleme siis, et soojendavamad.“