Seitse asja, mida sa tõenäoliselt Verduni lahingu kohta ei teadnud 

Prantsuse sõdurid Verduni saabunud varustust maha laadimas. AFP/Scanpix

Vaux forti jäänud major Sylvain Eugene Raynal proovis lootusetu katsena kindlustust sakslaste vastu hoida. Viimased olid läbi lõiganud telefoniliinid, mis Raynali prantslastega ühenduses hoidsid. Raynali kasutusse oli jäänud viimane infoedastamisviis – Kirjatuvi nr 787–15. Tuvi saateti 4. juunil välja, et saata liitlastele teade, et fort on gaasirünnaku all. Mürgistest aurudest hoolimata viis lind sõnumi kohale, kuid suri kohe peale eesmärgi täitmist. Postuumselt määrati Kirjatuvi 787–15le Prantsusmaa kõrgeim teenetemärk – Auleegioni orden.